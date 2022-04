L'Assistente di volo, il trailer della seconda stagione

Torna la serie comedy thriller con Kaley Cuoco. New-entry nel cast Sharon Stone. Dal 9 maggio i nuovi episodi su Sky Serie e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand

Dal 9 maggio su Sky Serie e in streaming su NOW la seconda stagione - di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale in italiano – de L’Assistente di volo - The Flight Attendant, apprezzatissima e divertente comedy-thriller sulle strampalate vicende della hostess interpretata dalla star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco. Puoi vedere il trailer nel video in alto su questa pagina.