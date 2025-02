1/18 ©Webphoto

Anora di Sean Baker, con le sue 6 candidature potrebbe vincere l'Oscar come miglior film. Anche perché, Emilia Perez, nonostante le 13 nomination, a causa di una serie di post pubblicati su X, in gran parte tra il 2020 e il 2021, da Karla Sofía Gascón, star della pellicola, non è più il favorito per la vittoria finale. Il lungometraggio con Mikey Madison, che attraverso gag, lacrime, lustrini e ironia, ci parla in maniera profonda, emozionante e sincera del mondo in cui viviamo ha già vinto la Palma d’oro a Cannes e trionfato ai DGA e ai PGA Awards

