"The Brutalist", 8 curiosità sul film con Adrien Brody

Dal 23 gennaio, in tre soli cinema in tutta Italia (Quattro Fontane a Roma, Lumière a Bologna, Arcadia a Melzo), in anticipo sull’uscita ufficiale del 6 febbraio, arriva The Brutalist . Il film di Brady Corbet si è aggiudicato tre Golden Globe: miglior film drammatico, miglior regia, miglior attore (Adrien Brody) ed è stato presentato all’81esima Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato premiato con il Leone d’Argento alla miglior regia. Ecco le curiosità sulla pellicola: dalla durata al cast sostituito “in corsa”.

Per Corbet una nuova collaborazione con la moglie

Il film si focalizza sulla figura di László Tóth (Adrien Brody), un architetto ebreo-ungherese sopravvissuto all’Olocausto che arriva negli Usa, a Ellis Island, come rifugiato. Dopo poco si sposta a Filadelfia, dove sperimenta la febbrile esuberanza dell'America del dopoguerra, tra sconfitte e successi, in un’altalena continua. Il regista Brady Corbet ha scritto The Brutalist insieme alla moglie, l’attrice e regista norvegese Mona Fastvold. Corbet e Fastvold avevano già collaborato anche per la sceneggiatura de L’infanzia di un capo e Fastvold aveva recitato per il marito in Vox Lux.

Le notti insonni di Corbet

Corbet ha lavorato per un decennio a The Brutalist: "È stato un film veramente difficile da realizzare. Ci lavoro direttamente da sette anni, ed è stata la mia priorità per la maggior parte di questo decennio", aveva raccontato, a Venezia, il regista. "Questo film fa tutto quello che ci è stato detto di non fare", ha spiegato ancora Corbet. La realizzazione della pellicola, ha rivelato il regista in un’altra occasione, "ha comportato un grande sacrificio personale e fisico, a causa delle innumerevoli notti insonni".