The Brutalist, trailer del film con Adrien Brody e Felicity Jones

È uscito il trailer ufficiale di The Brutalist, l'attesissima pellicola epica e storica diretta da Brady Corbet in cui Adrien Brody interpreta l'architetto visionario László Tot, che tenta di ricostruire la sua vita in America dopo essere fuggito dall'Europa post-bellica.

Ad affiancare il divo di Hollywood, c'è una co-protagonista che è anch'essa una diva del medesimo olimpo: Felicity Jones. La sinossi ufficiale spiega: "Quando l'architetto visionario László Toth (Brody) e sua moglie Erzsébet (Jones) fuggono dall'Europa post-bellica nel 1947 per ricostruire la loro eredità e assistere alla nascita della moderna America, le loro vite cambiano per sempre a causa di un misterioso e ricco cliente". Il cast include anche Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach De Bankolé, Alessandro Nivola, Ariane Labed, Michael Epp, Emma Laird, Jonathan Hyde e Peter Polycarpou.



La prima al Festival del Cinema di Venezia 2024

The Brutalist ha avuto la sua prima all’81ª edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Il critico cinematografico del magazine statunitense Variety, Owen Gleiberman, ha descritto il film che racconta la storia dell’architetto ungherese come “una storia autenticamente americana di immigrazione e ambizione, e di cosa significhi essere un artista. Ma è anche una storia di cosa significhi essere ebreo in un mondo che si avvicina agli ebrei con suprema ambivalenza. Questo aspetto del film sembra enfatizzato, se non altro perché l’epoca in cui è ambientato è stata un potente periodo di assimilazione. È chiaro che Corbet ha realizzato questo film perché vuole che abbia un grande significato. Se lo ha, potrebbe dipendere dall’occhio di chi guarda. Per lo più, The Brutalist ti fa sentire come se vedessi la vita di un uomo passare davanti ai tuoi occhi. Questo potrebbe essere un significato sufficiente”. Nella recensione del film del nostro inviato a Venezia Paolo Nizza, László Tóth, l’architetto protagonista di The Brutalist viene descritto come "senz’ombra di dubbio, un genio".

Brady Corbet dirige e co-scrive la sceneggiatura

Corbet ha diretto e co-scritto la sceneggiatura con Mona Fastvold. I produttori esecutivi includono Mark Gillespie, Jiarui Guo, Aaron Himmel, David Hinojosa, Joshua Horsfield, Pamela Koffler, Max Kondziolka, Mark Lampert, Sarah Meyohas, Oleg Nodelman, Michael Orcutt, Kelly Peck, Thomas Pierce, Klaudia Smieja, Carter Stanton, Kyle Stroud, Christine Vachon, Ruby Walden, Scott Weber e Brian Young. Tra i produttori figurano anche Nick Gordon, D.J Gugenheim, Andrew Lauren, Trevor Matthews, Andrew Morrison e Brian Young. Il film The Brutalist è distribuito da Universal Pictures e l'uscita in Italia è prevista per giovedì 23 gennaio 2025.



