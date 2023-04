The Brutalist, Adrien Brody e Felicity Jones nel film di Brady Corbet

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, Felicity Jones e Adrien Brody sono i protagonisti della pellicola diretta da Brady Corbet Condividi

Adrien Brody e Felicity Jones nel film The Brutalist per la regia di Brady Corbet, come rivelato da Deadline. Le riprese hanno già avuto inizio in Ungheria.

the brutalist, i dettagli della pellicola The Brutalist è la nuova produzione con i due attori nei panni dei protagonisti. Il magazine ha annunciato in esclusiva l’avvio del progetto che vede Brady Corbet nei ruoli di regista e sceneggiatore, in questo secondo caso al fianco di Mona Fastvold. Felicity Jones e Adrien Brody sono affiancati da un cast composto da grandi nomi del cinema: Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Isaach De Bankolé, Alessandro Nivola, Stacey Martin, Emma Laird, Jonathan Hyde e Peter Polycarpou. Le riprese hanno avuto inizio qualche settimana fa in Ungheria, nessuna informazione sulla data di fine o di distribuzione. approfondimento Adrien Brody ha svelato di non riuscire a guardare Il Pianista

Come rivelato da Deadline, The Brutalist è il racconto di trent’anni di vita di un artista. Adrien Brody e Felicity Jones interpretano l’architetto László Toth e sua moglie Erzsébet, la coppia fugge dall’Europa del Dopoguerra per arrivare in America dove un cliente benestante e misterioso cambia le loro vite. approfondimento Cinema, tutti i video

Tra i film più celebri di Adrien Brody troviamo Midnight in Paris, Grand Budapest Hotel, Houdini e Il pianista con cui ha vinto l'Oscar come Miglior attore protagonista. Per quanto riguarda Felicity Jones, citiamo Like Crazy, Rogue One: A Star Wars Story e La teoria del tutto che le è valso una nomination come miglior attrice non protagonista agli Academy Awards. approfondimento Wes Anderson, Adrien Brody nel cast del nuovo film