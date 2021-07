Wes Anderson, Adrien Brody nel cast del nuovo film

approfondimento

Ora, Deadline ha fornito nuovi dettagli riguardanti il film. Infatti, il magazine ha riportato in esclusiva l’arrivo di Adrien Brody (FOTO) nel cast della pellicola che vedrà anche il coinvolgimento di Bill Murray.

La presenza del protagonista di Predators segnerà quindi la sua quinta collaborazione con il regista dopo Il treno per il Darjeeling, Fantastic Mr. Fox, Grand Budapest Hotel e The French Dispatch.

Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda il ruolo di Adrien Brody, la sinossi e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.