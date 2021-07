La pellicola sarà presentata oggi in anteprima mondiale in concorso alla 74esima edizione del Festival e arriverà l'11 novembre nelle sale italiane

Dalla mente geniale del nominato all'Oscar, Wes Anderson, The French Dispatch è incentrato su una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del Ventesimo secolo. Il film, che sarà presentato, il 12 luglio in anteprima mondiale in concorso alla 74esima edizione del Festival di Cannes, arriverà l' 11 novembre nei cinema italiani

Le riprese di The French Dispatch sono iniziate nel novembre 2018 ad Angoulême, in Francia e sono terminate nel marzo 2019.

Il budget del film è stato di 25 milioni di dollari. La fotografia è staa curara da Robert Yeom.Il film, inizialmente sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche americane il 24 luglio 2020. Ma a causa della pandemia di COVID-19, The French Dispatch è stato più volte rimandato. Per il regista Wes Anderson, l'opera (il cui titolo completo è The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) è una sorta di lettera d'amore nei confronti del giornalismo