The Brutalist, il Leone d’Argento a Venezia candidato ai Golden Globes

Sette candidature ai Golden Globes sono state ottenute dal film Leone d’Argento - Premio per la migliore regia all’81. Mostra del Cinema di Venezia The Brutalist di Brady Corbet: miglior film drammatico, miglior regista, miglior sceneggiatura (Brady Corbet, Mona Fastvold), miglior attore protagonista drammatico (Adrien Brody), miglior attrice non protagonista (Felicity Jones) migliore attore non protagonista (Guy Pearce), miglior colonna sonora (Daniel Blumberg).

Del resto, già una settima fa la pellicola che vede protagonista Adrien Brody era stata scelta come miglior film del 2024 dal NYFCC, uno dei gruppi di critici più rispettati negli Stati Uniti (composto da circa 50 critici e noto per aprire la stagione dei premi cinematografici)

Il lungometraggio diretto da Brady Corbet, ex attore e ora regista, è un'opera storica della durata di tre ore e mezza, molto apprezzata dalla critica.

Il protagonista è Adrien Brody, affiancato da colleghi di tutto rispetto: nel cast figurano nomi di spicco come Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankolé e Alessandro Nivola. Ma il grande protagonista rimane lui: Brody, qui davvero in stato di grazia.

Il lungometraggio, che si è aggiudicato il Leone d’Argento per la miglior regia durante l'81ª edizione del Festival di Venezia, arriverà nelle sale italiane il 23 gennaio 2025.

The Brutalist racconta la storia dell’architetto visionario László Toth, personaggio che è interpretato da Adrien Brody.

Dopo la devastazione della seconda guerra mondiale, László Toth lascia l’Europa per cercare una nuova vita oltreoceano, dirigendosi verso l’America. Insieme alla moglie Erzsébet - separata da lui durante il conflitto a causa di confini instabili e regimi oppressivi - László Toth cercherà di ricostruire non solo il suo lavoro ma anche la loro relazione. Si stabiliscono così in Pennsylvania, dove László catturerà l’attenzione di Harrison Lee Van Buren, un potente e ricco industriale che non potrà che riconoscere il suo straordinario talento architettonico. Ma, come accade sempre, il successo comporterà un prezzo molto elevato da pagare…



Potete guardare il trailer ufficiale del film The Brutalist nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.