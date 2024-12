Per i critici di NY The Brutalist è il miglior film del 2024

14/14 ©Webphoto

The Brutalist sarà distribuito in Italia da Universal Pictures International Italy a partire dal 23 gennaio 2025. Il film vede protagonista Adrien Brody (nella foto), attore americano che ha ricevuto l’attenzione internazionale per la sua interpretazione di Władysław Szpilman nel film biografico Il pianista (2002) di Roman Polanski, per il quale ha vinto l'Oscar al miglior attore all'età di 29 anni, diventando l’attore più giovane a vincere in quella categoria. È anche diventato il 2° attore americano a vincere il Premio César come miglior attore per quel film