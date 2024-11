The Brutalist, trailer e data di uscita del film con Adrien Brody

È stato pubblicato in rete nelle scorse ore il trailer dell’attesissima pellicola diretta da Brady Corbet. Nel cast figurano nomi di spicco come Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankolé e Alessandro Nivola, oltre al grande protagonista, Adrien Brody. Il lungometraggio, che si è aggiudicato il Leone d’Argento per la miglior regia durante l'81ª edizione del Festival di Venezia, arriverà nelle sale italiane il 23 gennaio 2025

È stato pubblicato in rete nelle scorse ore il trailer di The Brutalist, l’attesissima pellicola diretta da Brady Corbet che vede protagonista Adrien Brody.

Nel cast figurano nomi di spicco come Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankolé e Alessandro Nivola, oltre al grande protagonista, che è appunto Brody.

Il lungometraggio, che si è aggiudicato il Leone d’Argento per la miglior regia durante l'81ª edizione del Festival di Venezia, arriverà nelle sale italiane il 23 gennaio 2025.

The Brutalist racconta la storia dell’architetto visionario László Toth, interpretato da un Adrien Brody in stato di grazia.

Dopo la devastazione della seconda guerra mondiale, László Toth lascia l’Europa per cercare una nuova vita oltreoceano, dirigendosi verso l’America. Insieme alla moglie Erzsébet - separata da lui durante il conflitto a causa di confini instabili e regimi oppressivi - László Toth cercherà di ricostruire non solo il suo lavoro ma anche la loro relazione. Si stabiliscono così in Pennsylvania, dove László catturerà l’attenzione di Harrison Lee Van Buren, un potente e ricco industriale che non potrà che riconoscere il suo straordinario talento architettonico. Ma, come accade sempre, il successo comporterà un prezzo molto elevato da pagare…



Potete guardare il trailer ufficiale del film The Brutalist nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.