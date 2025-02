Anna vince MasterChef 14: "Finalmente ho trovato la mia strada". VIDEO

Al termine di una finale agguerritissima e altrettanto emozionante, Anna (Yi Lan) Zhang sbaraglia la concorrenza di Simone e Jack e conquista l'ambito titolo di quattordicesimo MasterChef italiano (RIVIVI QUI LA DIRETTA). Proclamata vincitrice dalla viva voce di Giorgio Locatelli affiancato da Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, l’aspirante chef realizza il suo sogno e, ancora incredula tra le lacrime e gli abbracci dei compagni di viaggio, si gode i festeggiamenti di una vittoria tanto desiderata quanto meritata. Oltre all’ambito titolo, Anna porta a casa anche 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Nell’edizione all’insegna del “tutto può succedere” nella quale i cuochi amatoriali in gara non hanno mai avuto nessuna certezza, e in cui regole e schemi sono stati ribaltati, Anna non ha mai perso di vista il suo obiettivo, né la bussola che l’ha condotta fino all’ultimo atto del suo percorso trionfale all’interno delle cucine di MasterChef. Sempre pronta a farsi guidare dal suo estro creativo e dalla determinazione che la contraddistingue, ha affrontato tutte le sfide culinarie con passione e visione innovativa, rialzandosi dopo ogni caduta più risoluta che mai. Così come ha saputo fare nel corso della semifinale in cui nella prima prova non è riuscita a gestire i tempi al cospetto dello Chef Colagreco: “Il piatto poteva essere perfetto con dieci minuti in più di cottura”. Defaillance che non le ha impedito di rimettersi in carreggiata e correre con più slancio e grinta di prima fino a convincere i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dando il meglio di sé nella finalissima grazie al suo menu degustazione dal titolo L’Eden di YilAnna, l'unione dei due nomi cinese e italiano dell'aspirante chef.

Anna può finalmente dirsi “brava”, e pensare alla realizzazione del suo prossimo sogno, aprire un ristorante “oasi” nel rispetto degli sprechi “magari con una Stella Verde”.

Le parole di Anna dopo la proclamazione

"Non ci credo, finalmente ho trovato la mia strada, non vorrò mai fare altro nella vita, se non esprimermi attraverso la cucina. Il valore più grande che abbiamo è l'autenticità, vivere autentici, e non dobbiamo sentirci fuori luogo o fuori tempo. La diversità è bellissima": queste le parole a caldo della vincitrice di MasterChef Italia numero 14.