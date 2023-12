Mr. & Mrs. Smith, il trailer e cosa sapere sulla serie tv

Nella clip le anticipazioni dell'adattamento per il piccolo schermo del cult del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie che debutterà in streaming il prossimo 2 febbraio. Nel cast all star anche Sarah Paulson, Paul Dano e John Turturro

Con l'uscita del primo teaser trailer, che si aggiunge alle immagini dal set già diffuse e alla comunicazione della data di uscita, il 2 febbraio 2024, rivelata il mese scorso, gli spettatori possono cominciare a farsi un'idea abbastanza precisa su Mr. & Mrs. Smith, l'attesa serie televisiva che è l'adattamento per il piccolo schermo della omonima commedia d'azione a sfondo sentimentale con Brad Pitt e Angelina Jolie del 2005. Il progetto, che vede Donald Glover, la star di Atlanta, coinvolto a più livelli, come interprete maschile principale, co-creatore co-sceneggiatore e produttore esecutivo, ha tutte le carte in regola per diventare uno degli show più in vista della stagione, anche in ragione del cast stellare che lo anima. Ecco cosa c'è da sapere.

Una nuova versione del cult coi “Brangelina” Se Mr. & Mrs. Smith, il film, ha fatto molto parlare di sé anche per motivi extra cinematografici - gli appassionati di cronache rosa ricorderanno che proprio su quel set nacquero i “Brangelina”, la coppia formata da Brad Pitt e Angelina Jolie, una delle più celebri di Hollywood - Mr. & Mr. Smith, la serie, sembra possedere validi motivi per meritare l'attenzione del pubblico ben prima del suo debutto.

Le immagini del teaser trailer, ora disponibile anche italiano, rivelano un prodotto che è un felice mix di drama, comedy, action e spy story in grado di coinvolgere lo spettatore all'istante.

Concepito come una rielaborazione delle avventure degli originali Mr. John e Mrs. Jane Smith del film del 2005 di Doug Liman, lo show mostra le dinamiche di coppia delle spie Donald Glover e Maya Erskine costrette a diventare marito e moglie per portare a termine le missioni affidategli da una misteriosa agenzia internazionale. Cosa è più pericoloso, però: lo spionaggio o il matrimonio? Una domanda che ha già una risposta, per chi conosce la versione per il grande schermo e chi ha visto il trailer. I due protagonisti, un'avventura dopo l'altra, inizieranno a provare dei sentimenti e, mescolando la sfera lavorativa con quella privata, rischieranno di far saltare le reciproche coperture. approfondimento Angelina Jolie e Brad Pitt, dall'amore sul set alle accuse di violenza

Nel cast all star Turturro, Corbero, Coel

Al di là delle implicazioni sentimentali tra i due protagonisti, la presenza di Donald Glover, rapper, musicista, produttore, attore, nonché ideatore di successi televisivi come Sciame, è di per sé motivo di interesse per lo show che sarà distribuito in streaming in otto episodi tutti rilasciati nella stessa data su Prime Video (contenuto visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now).

Maya Erskine, creatrice e star della serie comedy PEN15, sembra essere la partner ideale di quest'avventura che mira a intrattenere e divertire. Glover, che è anche co-produttore esecutivo del titolo insieme a Francesca Sloane, già produttrice e scrittrice di Fargo (TUTTI I VIDEO E LE NEWS), ha coinvolto una serie di interpreti che, oltre ad essere volti noti della tv e del cinema, sono un'altra valida ragione per non perdere lo show. Tra questi, il candidato al Golden Globe John Turturro, i vincitori del Golden Globe e dell'Emmy Award Sarah Paulson ed Alexander Skarsgård, l'acclamata Úrsula Corberó, la vincitrice dell'Emmy Michaela Coel e il nominato all'Emmy Paul Dano. Un cast che non farà rimpiangere, dunque, l'assenza di Phoebe Waller-Bridge, prescelta e annunciata come Signora Smith quando il progetto era ancora in erba. leggi anche Mr. & Mrs. Smith, Maya Erskine sarà la protagonista della serie

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie