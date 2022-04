Mr. & Mrs. Smith, Maya Erskine sarà la protagonista della serie

Mr. & Mrs. Smith: cosa sappiamo

Nella lunga intervista di Glover per il magazine americano, il passaggio su Mr. & Mrs. Smith è davvero troppo breve per ricavare ulteriori dettagli sulla produzione di cui doveva far parte la Waller-Bridge, fuoriuscita, nella versione ufficiale, per “classiche divergenze creative”.

L'artista, che non vede l'ora di lavorare con la nuova protagonista, ha ribadito che non c'è altro da aggiungere sulla questione e che la star di Fleabag continua ancora a piacergli.

Di Mr. & Mrs. Smith restano in piedi i dettagli già noti: lo show Amazon sarà scritto da Donald Glover insieme a Francesca Sloane, anche showrunner; la trama seguirà quella dell'omonimo cult di Doug Liman uscito al cinema nel 2005, passato alla storia per più di una ragione tra cui l'enorme successo al botteghino globale.

Atteso per il 2022, Mr. & Mrs. Smith non ha ancora una data di uscita ufficiale. La sua nuova protagonista, Maya Erskine, sarà a breve in tv come interprete di alcuni episodi dello show Disney Obi-Wan Kenobi.

Erskine, classe 1987, vanta diverse partecipazioni televisive negli States dove ha raggiunto molti consensi con PEN15, serie comedy dove interpreta la versione tredicenne di sé stessa all'interno di storie divertenti incentrate su un gruppo di adolescenti. Tra gli altri titoli nel suo curriculum, i film Plus One (2019) e gli show Heartbeat e Casual.