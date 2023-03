Sciame, la serie TV della ragazza ossessionata da una popstar

Arriva in streaming da oggi, venerdì 17 marzo, su Amazon Prime Video uno show televisivo che racconta la storia di Dre, una ragazza nera che cerca di fuggire da sé, dalle sue ossessioni e dai demoni che abitano la sua anima. Un dramma cupo che mescola i generi horror e thriller, narrando di una giovane che è ossessionata da una popstar per cui farebbe di tutto

È arrivata in streaming da oggi, venerdì 17 marzo, su Amazon Prime Video Sciame, la serie televisiva che racconta la storia di Dre, una ragazza nera che cerca di fuggire da sé, dalle sue ossessioni e dai demoni che abitano la sua anima. Un dramma cupo che mescola i generi horror e thriller, proponendosi come volutamente disturbante, con del bel materiale che riesce a scendere negli abissi dell'inconscio, intaccando anche il nostro mondo onirico.

La serie è firmata da Janine Nabers e di Donald Glover, i creatori di Atlanta, la serie TV americana disponibile in Italia su Disney+. La protagonista è la giovane Dominique Fishback.



In Sciame, Nabers e Glover si concentrano su un mostro bifronte: l’ossessione e la voglia di apparire .

La storia racconta di Dre, giovane ragazza nera che convive con la sua migliore amica. Ha un impiego ma è sottopagata. Non ha voglie né ideali né valori. La sua vita è vuota, spoglia e molto squallida. Troverà però un appiglio per salvarsi dall'abulia, dall'apatia e dall'atarassia che connotano la sua esistenza: inizia a essere ossessionata da una popstar, una diva nera che si è imposta nello showbiz come una musa, guru, essere totemico a cui la sua generazione dovrebbe guardare come riferimento.



Una trama che mescola tanti generi, dall’horror al thriller approfondimento Django, su Sky gli ultimi episodi della serie. La recensione Dre passa la vita attaccata al suo smartphone alla costante ricerca di video, foto e notizie relative al suo mito. Spenderà oltre mille dollari per vederla esibirsi in concerto, prosciugando la sua carta di credito. Dopo di che arriverà l’impensabile. Senza spoileravi nulla, sappiate solo che di colpi di scena è pieno zeppo il set…

Poi abbiamo parlato di generi come l'horror e il thriller, quindi sangue, cadaveri e via dicendo sono chiaramente d’uopo.



La pop star immaginaria della serie (immaginaria non perché se la immagina la protagonista, ma perché non corrisponde a una vera popstar della realtà) ha una fanbase che viene chiamata "Lo Sciame”, da cui il titolo (il titolo originale è Swarm, che in inglese significa proprio “sciame”). La popstar è quindi l'ape regina attorno a cui tutto lo sciame gravita.



Un perfetto mix di storie di vita vera e scene forti

approfondimento Woody Harrelson e Matthew McConaughey in una serie TV comedy Il bello di questa serie televisiva è l’inedito mix di vita vera, quella vissuta da una giovane ragazza - tra routine di lavoro e incombenze solite - e di scene forti che sono figlie legittime dei generi thriller e horror

L'altra novità è che questo show come protagonista un’antieroina per eccellenza, eppure allo spettatore non appare come tale, o meglio: tutti quanti appaiono antieroi, quindi diciamo che la massa un po' confonde, ecco.

Non ci sono personaggi totalmente positivi né pienamente negativi, così come non troverete né vincitori né vinti.

Alla fine il pubblico si identificherà pienamente con Dre, benché questa faccia parte di un gruppo anomalo di antieroi televisivi: un personaggio antieroico super affascinante e intenso come Don Draper di Mad Men, Walter White di Breaking Bad o Dexter, per intenderci. Lei è lo specchio del nulla che “riempie” (anzi: svuota) la generazione di oggi, quella attaccata a uno schermo per inseguire il niente.

Donald Glover - il creatore, produttore e anche regista del primo episodio - ha paragonato la serie a "La pianista mescolato con Re per una notte”, sottolineando come lui e l’altra creatrice (Janine Nabers) volessero creare una storia di antieroi, usando Tony Soprano e Don Draper come ispirazione.



Dominique Fishback è protagonista e anche produttrice della serie approfondimento Swarm, il trailer della serie horror di Donald Glover Nell'aprile 2022 Dominique Fishback è stata annunciata come attrice protagonista della serie, unendosi anche come produttrice. Il creatore Donald Glover aveva contattato Fishback per interpretare il ruolo di Marissa, la sorella della protagonista. Alla fine Fishback ha convinto Glover a darle il ruolo principale.

La serie è interpretata anche da Chloe Bailey: è lei che alla fine interpreta la sorella di Dre, Marissa. Invece Damson Idris recita nel ruolo del fidanzato di Dre.

Donald Glover è al timone di questo progetto Molto del successo che già sta registrando Sciame (destinato senz’altro ad aumentare) lo si deve a Donald Glover.

Parliamo di uno degli attori e sceneggiatori più apprezzati di Hollywood, famoso in particolare per le sue interpretazioni in serie televisive come Community, dove interpreta il personaggio Troy Barnes, e Atlanta (di cui è pure il creatore), in cui recita nel ruolo di Earnest Marks. E non è tutto: quel genio di Glover è anche musicista, conosciuto con il nome d'arte di Childish Gambino. Con questo pseudonimo ha già pubblicato ben quattro album in studio, l'ultimo dei quali è uscito nel 2020. Glover, oltre a essere accreditato come creatore e produttore esecutivo della serie Sciame, ha pure diretto il primo episodio. Insomma: un one man band fatto e finito.



Tra i produttori compare anche la figlia di Obama approfondimento Swarm 2023, Billie Eilish ha condiviso una clip VIDEO Nel team di produzione compare anche un nome illustre: quello di Malia Obama, figlia dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama.

"È una persona molto professionale, una scrittrice e un’artista incredibile”, ha detto di lei uno degli sceneggiatori della serie. “Volevamo davvero darle l’opportunità di farsi le ossa con la tv e vedere se questo è qualcosa che vuole continuare a fare".



