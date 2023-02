Swarm, il trailer della serie horror di Donald Glover

Amazon ha rilasciato il primo trailer della serie Swarm con protagonista Dominique Fishback. Il prodotto di Donald Glover è un horror ambientato tra il 2016 e il 2018, nel trailer, sulle note di una cover di Where Is My Mind, viene introdotto il percorso compiuto da Dre, il protagonista della serie, che propone osservazioni ficcanti e sagaci sull’ossessione sviluppata per il culto della celebrità.

Swarm: il trailer

vedi anche

Il primo trailer di Swarm, presenta il viaggio negli Stati Uniti della protagonista che gli cambia la vita. Swarm è una produzione con tratti thriller, realizzata con Janine Nabers, di Atlanta, che partecipa anche come showrunner. Lo start è previsto per il 17 marzo. Dre è una fan devota, al limite dell’ossessione, a una popstar che ha le sembianze di Beyoncè. La sua ossessione la porta a compiere anche gesti inconsulti, azioni indicibili, che sono al centro della trama di Swam, che viene accennata nel trailer. In effetti, della trama di Swarm non si sa ancora molto. Amazon mantiene il massimo riserbo sul prodotto.Tuttavia, pare che Dre sia convinta che la musica della popstar possa in qualche modo salvarla, sollevarla dai dolori della vita. Ma non è così e inizia in questo modo il thriller.