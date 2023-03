Mare Fuori 3, finale alternativo con il ritorno di Ciro Ricci?

I fan della serie tv hanno diffuso sui social congetture sul possibile ritorno del personaggio interpretato da Giacomo Giorgio, morto alla fine della prima stagione. Tra le ipotesi più accreditate, sostenute da indizi sparsi sul web, anche l'esistenza nella versione in onda su Rai 2 la sera del 22 marzo di due minuti aggiuntivi di girato che chiarirebbero le dinamiche della scena finale dell'ultima puntata e la previsione di un finale alternativo Condividi

La terza stagione di Mare Fuori, la seguitissima serie televisiva che racconta le vicende dei detenuti dell'istituto penitenziario minorile di Napoli, spopola non solo in televisione, ma anche sui social, ormai invasi da congetture, teorie e dibattiti sul finale di stagione. Tra le questioni più discusse, il personaggio di Ciro Ricci, interpretato dall'attore Giacomo Giorgio e morto al termine della prima stagione, è in realtà ancora vivo e tornerà in scena? E la puntata che andrà in onda su Rai 2 il 22 marzo chiarirà le dinamiche degli ultimi eventi con due minuti aggiuntivi di girato o proporranno un finale alternativo?

IL (PRESUNTO) RITORNO DI CIRO RICCI approfondimento Mare fuori 3, enigma nel finale. Chi muore? Nella scena finale dell’ultima puntata di Mare Fuori 3 Don Salvatore Ricci scopre insieme la figlia Rosa Ricci e il suo acerrimo nemico Carmine Di Salvo. Dopo aver ricevuto dal padre la richiesta di scegliere tra la famiglia e l’amore per il ragazzo, Rosa afferra un'arma per rivolgerla contro sé stessa. Don Salvatore e Carmine intervengono, ma lo scontro viene improvvisamente interrotto da un colpo di pistola. Rimangono incerte, però, la provenienza dello sparo e l’identità del personaggio colpito. Secondo le teorie social a fare fuoco sarebbe stato Ciro Ricci, scomparso alla fine della prima stagione ma ancora presente sotto forma di flashback e visioni. La supposizione dei fan sarebbe sostenuta dalla presenza sul web di alcune immagini che ritraggono Giacomo Giorgio nella location dell’ultima scena con in mano una pistola e dalla foto con l’attore e Matteo Paolillo (che interpreta Edoardo Conte) pubblicata su Instagram dal regista Ivan Silvestrini, ma Fanpage avrebbe smentito l’indiscrezione, peraltro mai confermata dalla Rai, sulla base delle testimonianze di persone vicine alla produzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Silvestrini (@ivansilvestrini) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

LA TEORIA DEI DUE MINUTI AGGIUNTIVI approfondimento Mare Fuori a Sanremo 2023, il cast canta la sigla. Testo e significato Le dinamiche dell'ultima scena saranno chiarite nella quarta stagione, ma nel frattempo sul web dilaga la teoria dell'esistenza di due minuti aggiuntivi della puntata finale della terza stagione, che andrà in onda il 22 marzo su Rai2, invece assenti negli episodi già disponibili sulla piattaforma Raiplay. Al momento, nessun membro del cast di Mare Fuori 3 ha però confermato o smentito l’ipotesi.

IL FINALE ALTERNATIVO approfondimento Mare fuori 3, quando esce la seconda parte della terza stagione Sui social i fan hanno supposto anche l'esistenza di un finale alternativo, che si prospetterebbe completamente opposto a quello già disponibile in streaming. L’indiscrezione sarebbe emersa durante una diretta del giornalista Davide Maggio, che avrebbe però spiegato che il finale alternativo sarebbe stato girato come semplice versione diversa di una stessa scena, ma non andrà in onda.