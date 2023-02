Yellowstone 5, dove vedere la quinta stagione e quanti episodi avrà

Dal 1° marzo 2023 arriva in Italia il quinto capitolo della saga dei Dutton. Usciranno otto episodi, due a settimana. Quella che partirà il 1° marzo sarà la prima parte, mentre la seconda (composta da sei puntate) arriverà nell'estate 2023. La serie si vedrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con due nuovi episodi ogni mercoledì (disponibili anche on demand)

La quinta stagione della serie televisiva Yellowstone sta per iniziare. Dal 1° marzo 2023 arriva in Italia il quinto capitolo della saga dei Dutton, da guardare in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con due nuovi episodi ogni mercoledì (disponibili anche on demand).

Quella che partirà il 1° marzo sarà la prima parte, composta da otto episodi, mentre nell'estate 2023 arriverà la seconda parte, che comprende sei puntate. Anche per quanto riguarda la seconda parte di Yellowstone 5, sarà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (pure in quel caso con la disponibilità di guardare gli episodi on demand).



I fan di questa serie (che è una delle più apprezzate dal pubblico e critica) non stanno più nella pelle. La trama del quinto atto riprenderà la storia da dove eravamo rimasti nella quarta stagione.

A fare gli onori di casa (anzi: del ranch) è ancora una volta John Dutton, il protagonista interpretato dal mitico Kevin Costner. Quest'ultimo sarà ancora alle prese con i problemi legati al suo ranch in Montana, problemi causati soprattutto dalle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock, i quali minano la sua eredità.