Yellowstone 5, tutto quello che c'è da sapere sulla quinta stagione

Per la gioia dei fan di Yellowstone, dal 1° marzo 2023 su Sky torna il quinto capitolo della serie. Usciranno otto episodi, due a settimana, rilasciati ogni mercoledì. Questa che vedremo a breve sarà la prima parte, in attesa poi della seconda (composta da sei episodi che usciranno nell'estate 2023). La serie tornerà su Sky e in streaming su NOW (gli episodi saranno disponibili anche on demand). Ecco tutto ciò che bisogna sapere sull'attesissimo quinto atto che racconta le avventure dei Dutton. Partiamo innanzitutto dai primi otto episodi che andranno in onda dal 1° marzo: la trama verrà ripresa da dove era stata lasciata nella quarta stagione. Il grande protagonista è ancora John Dutton, che ritroveremo alle prese con i problemi del suo ranch in Montana. I problemi sono legati principalmente alle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana, che minano la sua eredità. In questo nuovo atto della saga faranno capolino nuovi problemi assieme a tanti segreti riguardanti i componenti della famiglia Dutton. Alla seconda parte spetterà l'arduo compito di risolvere i vari enigmi messi in scena nei primi otto episodi, anche se sarà difficile riuscire a tirare le fila di tutta la carne al fuoco… Eppure la missione verrà compiuta, parola degli sceneggiatori! Nella prima parte della quinta stagione di Yellowstone, John Dutton continua a lottare per difendere il suo ranch, la sua eredità e il suo stile di vita nel Montana dai rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock e dalla minaccia rappresentata dalla Market Equities. Intanto problemi di salute e segreti di famiglia mettono alle strette i Dutton. E aspirazioni politiche, nuove relazioni e collaborazioni minacciano il futuro della famiglia e del ranch.

Nel cast della quinta stagione ritroviamo Kevin Costner, Forrie J. Smith, Jacki Weaver, Finn Little, Mo Brings Plenty, Dawn Olivieri, Piper Perabo e Q’orianka Kilcher. Yellowstone è diventata una delle serie più apprezzate dagli spettatori, attualmente una delle più viste di Paramount Network. Il successo di pubblico e critica è stato tale da generare non pochi spin-off , tra cui 1883 (che è il prequel della storia principale) e 1923 (che invece sarà un sequel sulla nuova generazione dei Dutton). Per ciò che concerne la serie originale, anche se stiamo ancora aspettando l'arrivo della quinta stagione (imminente), l’interprete di Rip Wheeler (Cole Huaser) ha rivelato in un'intervista quanto segue: “Posso dirvi che ci sarà la [sesta] stagione e che ci sarà una settima, questo è tutto ciò che posso dire”.

Kevin Costner è l'attore più pagato nel mondo delle serie TV

Yellowstone, il trailer della quinta stagione

Secondo un rapporto stilato da Variety nel luglio 2022, Kevin Costner è attualmente l'attore più pagato nel mondo delle serie televisive, con Yellowstone che gli garantisce oltre 1 milione di dollari a episodio. E se le cose tra lui e la produzione dovessero girare bene, portando al rinnovo del contratto per la sesta e settima stagione, è probabile che al divo di Hollywood venga riconosciuto addirittura 1,5 milioni di dollari per episodio.

"Secondo le mie fonti, Costner guadagna al momento circa 1,2 milioni di dollari a episodio per Yellowstone, più i soldi extra di cui abbiamo parlato”, afferma Matthew Belloni di Puck News. “Quindi dalla stagione in corso, composta da 16 episodi, ha ricavato più di 20 milioni. Qualora Yellowstone dovesse essere rinnovato per una sesta stagione, alla fine di questa controversia, e Costner dovesse tornare, riceverà un cachet di 1,5 milioni di dollari per episodio".

Intanto Costner sta anche lavorando a Horizon, il suo nuovo film da regista a vent'anni da Open Range. Si tratta di un western ambizioso, con una durata complessiva di ben 11 ore, che costringerà la produzione a dividere il progetto in quattro capitoli.

Kevin Costner di recente ha vinto il Golden Globe come migliore attore in una serie drammatica proprio grazie al ruolo di John Dutton in Yellowstone.