Yellowstone 5, il teaser mostra la famiglia Dutton

Il trailer di Yellowstone 5

approfondimento

Yellowstone 5, la stagione più lunga e divisa in due parti

Appena 15 secondi di teaser trailer sono stati fondamentali per i fan della serie per capire qualcosa di più sulla quinta stagione. In così poco tempo, infatti, la produzione è riuscita a fornire qualche secondo di spazio a tutti i protagonisti. Si vede Rip Wheeler che brandisce un fucile ma anche Kayce Dutton impegnato in un momento introspettivo. In quei pochi frame, il momento di maggiore tensione è quello in cui viene mostrata l’intera famiglia Dutton che si prepara a difendere la propria terra, in quello che si preannuncia come uno scontro decisivo nella serie. Ma è forse la conclusione del teaser a suscitare maggiore interesse e curiosità nel pubblico, perché si conclude con la frase: “Tutto sarà rivelato”. Il teaser ha fatto crescere l’attesa per la quinta serie, sarà presentata in anteprima da Paramount Network con un evento di 2 ore il prossimo 13 novembre.