Yellowstone 5, svelata la data d'uscita

La serie segue le vicende di John Dutton (Costner), che controlla il più grande ranch di bestiame degli Stati Uniti, e della sua famiglia, perennemente in lotta contro chi tenta di portar via le loro terre. Non si sa nulla in merito alla trama della quinta stagione, ma sicuramente scopriremo le conseguenze degli ultimi accadimenti avvenuti nella famiglia Dutton: Jamie ha ucciso il suo padre biologico e adesso è controllato da Beth e John. Sappiamo inoltre che Jimmy tornerà da Emily, nonostante il cowboy sembrava diretto in Texas nel finale della quarta stagione. Per quanto riguarda Kayce e Monica, la coppia è in attesa del secondo figlio ma il destino per loro non sembra dei più rosei. Dopo aver trascorso alcuni giorni in isolamento in cerca di una “visione”, il cowboy ha detto alla moglie “Ho visto la fine di noi”. Insieme a Kevin Costner torneranno i suoi “figli” Luke Grimes alias Kayce, Kelly Reilly/Beth e Wes Bentley, Jamie Dutton. Il cast comprende anche Cole Hauser nei panni di Rip Wheeler, Kelsey Asbille alias Monica Dutton, Brecken Merrill come piccolo Tate, Jefferson White nel ruolo di Jimmy Hurdstrom, Forrie Smith alias Lloyd Pierce, Gil Birmingham nel ruolo del capo Thomas Rainwater. Jen Landon, la cowgirl Teeter, e Kathryn Kelly alias Emily, sono state recentemente promosse personaggi fissi della serie.