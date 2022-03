Yellowstone 1883, la serie prequel non avrà una seconda stagione

Brutta notizia per i fan della serie, che non tornerà con una nuova stagione su Paramount + Condividi

Il grande successo della serie prequel Yellowstone 1883 non è bastato per convincere i produttori a tornare con una seconda stagione su Paramount +. Nonostante le notizie dei giorni scorsi facessero supporre il contrario, il creatore della serie Taylor Sheridan ha dichiarato che non è mai stata pianificata una seconda stagione: “Ho scelto di creare qualcosa che si potesse guardare anche senza avere visto Yellowstone. Non amo spiegare e collegare tutti gli avvenimenti accaduti nel passato per portare in scena il lieto fine. Mi piace questo modo di lavorare e il mio viaggio nel tempo mi sembra che si sia chiuso. Avrò modo di guardare da un’altra finestra, in un’epoca diversa e di raccontare anche quella nel modo in cui l’ho percepita.”

Il finale della serie tv approfondimento 1883, il trailer dello spin-off di Yellowstone Spoiler alert: se non avete ancora avuto modo di vedere l’ultima puntata di Yellowstone 1883 qui troverete delle anticipazioni. Elsa Dutton, voce narrante interpretata da Isabel May, muore e i suoi resti vengono seppelliti nel luogo in cui verrà costruito il ranch di Yellowstone. Shea (Sam Elliott) si suicida dopo avere raggiunto l’immensità dell’oceano Pacifico, rispettando le sue dichiarazioni fatte a inizio stagione. Queste due tragedie chiudono così il sipario su 1883. Taylor Sheridan ha spiegato di avere voluto aprire una finestra temporale per mostrare un viaggio specifico, ma preferisce che gli spettatori immaginino la vita di Thomas e Noemi, così come quella di Margaret e James, senza doverla raccontare.

In arrivo un altro spin-off di Yellowstone: 1932 approfondimento Yellowstone 5, la stagione più lunga e divisa in due parti Le parole di Sheridan fanno subito pensare allo spin-off, da poco annunciato, 1932. Non abbiamo ancora molte notizie al riguardo, ma sappiamo che narrerà un nuovo capitolo della vita della famiglia Dutton. Tra i produttori, oltre a Taylor Sheridan, saranno presenti anche Art Linson, David Glasser, Ron Burkle e Bob Yari. Per il creatore delle serie, 1883 e 1932 sono delle storie complete, ma che hanno delle radici in comune. La prossima serie vedrà la narrazione di vicende diverse che tratteranno la storia della nuova generazione di Dutton, attraversando il proibizionismo e la Grande Depressione. Chi è Taylor Sheridan Nato a Norwich nel 1970, Sheridan è uno sceneggiatore, regista e attore statunitense. La sua carriera è iniziata con alcune parti in serie televisive americane famose, come Walker Texas Ranger e La signora del West. In seguito è diventato famoso per il ruolo del vice sceriffo David Hale in tre stagioni di Sons of Anarchy. L’uomo raggiunge il vero successo nel 2015, con la scrittura della sceneggiatura di Sicario, film di Denis Villeneuve e primo di una trilogia. Il terzo capitolo, I segreti di Wind River, gli vale la prima candidatura agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale.