1883, il trailer dello spin-off di Yellowstone

Mentre negli Stati Uniti va in onda la quarta stagione di Yellowston, in arrivo il 14 dicembre su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick , ecco il trailer della serie spin-off prequel, 1883. Uno sguardo al passato della famiglia Dutton. La serie si concentrerà sul lungo viaggio che ha condotto gli antenati dei protagonisti che ben conosciamo nel Montana. Un’avventura in una terra di nessuno, forgiata da costanti spargimenti di sangue.

Anche stavolta la serie è stata creata da Taylor Sheridan , che promette al proprio pubblico ancora forti emozioni. Il trailer consente ai fan di vedere le prime scene dell’atteso show, scoprendo qualche dettaglio in più sull’atmosfera. Un vero western che non teme di mostrare come la legge fosse assente in certe parti del “nuovo mondo”. Appuntamento fissato negli Stati Uniti il prossimo 19 dicembre 2021 .

1883, trama e cast

approfondimento

Yellowstone, annunciata una serie spin-off ambientata in Texas: 6666

La famiglia Dutton decide di rischiare tutto. Il 1900 si avvicina e nel nuovo secolo il gruppo si vede impegnato in una nuova vita. Per realizzare questo sogno però è necessario attraversare il sanguinario west. Si dice addio al mondo civile e si entra in una terra di nessuno. Se vuoi qualcosa devi avere la forza e lo stomaco per prendertela. Qui nulla ti viene dato. Dinanzi a loro si distendono le Grandi Pianure, ovvero l’ultimo bastione dell’America Selvaggia.

Quello che Taylor Sheridan propone è un racconto duro, che non risparmia sangue e dramma. L’espansione verso occidente può avvenire in un solo modo: pensando ai propri interessi e quelli della propria famiglia, con ben poco, o del tutto assente, compatimento per chiunque altro. I Dutton non hanno altre speranze. Alle loro spalle vi è una vita in povertà. Il futuro è il Montana. A guidare il gigantesco gruppo in viaggio è Shea Brennan. La serie analizzerà il suo rapporto con James Dutton e Margaret Dutton, così come i suoi modi violenti nella gestione della sua giustizia personale.

Ecco il cast di 1883: