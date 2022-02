Yellowstone 5, la stagione più lunga e divisa in due parti

Wall Street Journal rivela che Taylor Sheridan è già al lavoro su Yellowstone 5. La stagione sarà più lunga delle precedenti e divisa in due parti, la prima delle quali arriverà in TV e streaming prima del previsto, già a partire dalla prossima estate 2022

È tra le serie tv più amate dal pubblico americano e di tutto il mondo. Dopo gli ultimi episodi della quarta stagione andati in scena lo scorso 2 gennaio, Yellowstone è già stata rinnovata per una quinta ed entusiasmante stagione che, stando a quanto raccontato dal quotidiano Wall Street Journal sarà la più lunga , con quattordici episodi. Decisione che avrebbe spinto lo stesso regista della serie – Taylor Sheridan – a suddividerla in ben due parti .

Al momento si tratta di sole indiscrezioni lanciate tra gli articoli di Wall Street Journal. Yellostone 5 che dovrebbe arrivare nell’estate del 2022, conterà ben 14 episodi, tanto da avere spinto lo stesso regista Taylor Sheridan a suddividerla in ben due parti, la prima delle quali arriverà in concomitanza con l’inizio della bella stagione. Grazie anche alle incredibili interpretazioni degli attori Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, ma anche Wes Bentley, Gil Birmingham e Ryan Bingham, Yellowstone è ad oggi una delle serie TV più amate tanto che la messa in onda degli ultimi episodi della quarta stagione, lo scorso 2 gennaio su Paramount +, ha permesso alla rete di registrare un vero e proprio boom di visualizzazioni. Intervallo tra la quarta e la quinta stagione che sarà quindi relativamente breve e che, non solo porterà il tanto amato regista alla realizzazione di una stagione più lunga del previsto, ma anche alla stesura e messa in scena di ben due prequel ( 1883 e 1932) che ruoteranno attorno alle origini della famiglia Dutton.

Di cosa parla Yellowstone

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a febbraio 2022. FOTO

Yellowstone, che ad oggi conta per l’appunto quattro stagioni e un totale di 39 episodi, è stata scritta dallo stesso Sheridan ed è incentrata sulle vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana, sempre più minacciato dai nuovi costruttori a caccia di terreni. In conflitto con le vicine bellezze naturali del Parco Nazionale di Yellowstone e la sua riserva indigena. Protagonisti il patriarca del ranch interpretato da Kevin Costner e i suoi figli Beth, Kayce, Jamie e Rip Wheeler che per la famiglia Dutton è come un figlio e un fratello pur non avendo legami di sangue. Yellowstone 5 proseguirà con le vicende ambientate nel suo immaginario Neo-Western.

Il futuro di Taylor Sheridan

Archiviati (per il momento) i panni da attore, Taylor Sheridan ha scelto di dedicarsi sempre più a sceneggiatura e regia. In concomitanza con l’arrivo di Yellostone 5 all’inizio della prossima estate, debutteranno infatti altre serie per un futuro davvero ricco nella carriera dell’artista statunitense. In arrivo non solo il prequel di Yellowstone intitolato 1932 (che arriva giusto dopo il prequel 1883), ma anche 6666 e The Tulsa King con Sylvester Stallone, mentre è stata annunciata di recente anche Land Man con Billy Bob Thornton. Ma non finisce qui, nel futuro di Taylor Sheridan anche la seconda stagione di Mayor of Kingston con Jeremy Renner.