1883, Tom Hanks nel cast del prequel di Yellowstone

1883, il trailer dello spin-off di Yellowstone

La grande popolarità di Yellowstone ha permesso allo showrunner di mettersi in contatto con grandi nomi di Hollywood. Uno di questi è Tom Hanks. Il suo personaggio non dovrebbe apparire per molto tempo. É probabile che farà un’apparizione in un singolo episodio. Sappiamo, infatti che ha girato le sue scene in una sola giornata al termine di settembre. Il tutto si è svolto in Texas, poco distante da Weatherford.

In una scena si vedrà la Battaglia di Antietam, mostrando James Dutton dopo il terribile conflitto. L’uomo faceva parte dell’esercito confederato. La telecamera indugia su di lui, che non vede altro che morte intorno a sé. Le truppe dell’Unione vanno avvicinandosi e una persona gli pone una mano sulla spalla. È così che si svela il personaggio interpretato da Tom Hanks.