Swarm 2023, Billie Eilish ha condiviso una clip VIDEO

Billie Eilish ha fatto il suo debutto da attrice nella serie tv Swarm, prodotto realizzato da Donald Glover e Janine Nabers. È uno show ispirato a Beyoncé e al suo Beyhive che ha riscosso un grande successo di pubblico, soprattutto negli Stati Uniti. Da un po’ di tempo circolavano notizie in merito al coinvolgimento di Billie Eilish nella produzione e le conferme sono arrivate dalla stessa cantante, che ha condiviso con i suoi fan una breve clip dal backstage della miniserie, svelando la sua partecipazione. Grande l’entusiasmo da parte dei fan ma anche della critica, che ha accolto con sorpresa il debutto di Eilish, che pare sia stato ben al di sopra delle aspettative. Stando alle indiscrezioni, l’attrice compare nel quarto episodio della serie .

Il ruolo di Billie Eilish è quello di Eva, una ragazza misteriosa che risulterà essere fondamentale nella costruzione della trama e delle dinamiche del prodotto. Janine Nabers, in una recente intervista ha rivelato com’è nata l’idea di far recitare Billie Eilish nella serie: “Il merito è stato di Carmen Cuba, casting director della serie. Stavamo cercando gli interpreti dell’episodio e ha suggerito Billie, e ho detto ‘Recita?’. E mi ha risposto ‘Sì’. Ho replicato: ‘In cosa ha recitato?’. La risposta è stata: ‘Niente’”. Un dialogo in apparenza surreale, che però rivela la ferma volontà della produzione di averla nel cast, segno di profonda fiducia nelle sue qualità, anche recitative: “Quello che è così incredibile di questo processo è che ci sono molte persone che lavorano allo show e hanno più di un talento e sono persone che hanno così tante passioni diverse. Ci muoviamo verso le persone che si occupano di diversi progetti”. Viene, quindi, riconosciuto il valore artistico di Eilish a tutto tondo, consacrandola al gotha dei grandi nomi.