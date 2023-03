Billie Eilish ha cancellato le app dei social

Stando a quanto ricostruito da Page Six, la cantante ha rivelato al podcast Conan O’Brien Needs A Friend di aver rimosso le app dal suo telefono Condividi

Come riportato da Page Six, Billie Eilish ha rilasciato un'intervista al podcast Conan O'Brien Needs A Friend rivelando di aver cancellato le app dei social media dal suo telefono. La cantante statunitense ha spiegato anche i motivi dietro tale decisione.

billie eilish: “Le ho rimosse tutte dal mio telefono” approfondimento Fan ossessivo in casa di Billie Eilish. Richiesto ordine restrittivo Billie Eilish è tra le cantanti più popolari sui social, basti infatti pensare agli oltre cento milioni di follower che seguono il suo profilo Instagram. Il podcast Conan O’Brien Needs A Friend ha ospitato la cantante che ha rivelato di aver eliminato le app dei social dal telefono: “Le ho rimosse tutte dal mio telefono, che è una grande cosa per me. Perché ragazzi, non avete avuto internet quando siete cresciuti”.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video La cantante ha aggiunto: “Sento di essere cresciuta nella perfetta era di internet in cui tutto non ruotava intorno a internet, ho avuto una bella infanzia e facevo cose tutto il tempo”.

approfondimento Sziget 2023, da Billie Eilish a David Guetta ecco i primi nomi L'artista ha aggiunto: “L’altra cosa che mi fa impazzire di internet è come ti renda ingenuo. Credo a qualunque cosa legga su internet. Io”.

approfondimento Billie Eilish lancia il suo nuovo profumo La voce di No Time To Die ha proseguito: “So per certo che è sciocco e che non doveri farlo perché ho la prova che non tutto è vero, quasi niente di tutto ciò è vero”.