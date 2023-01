Fan ossessivo in casa di Billie Eilish. Richiesto ordine restrittivo

La musicista ha chiesto un ordine restrittivo contro un presunto stalker dopo che l'uomo avrebbe tentato di entrare nella casa dei suoi genitori, presumibilmente per vedere dove la cantante viveva da bambina e per cercare di contattarla attraverso i suoi genitori. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile: Eilish ha affermato che questo episodio avrebbe altri cinque precedenti, con protagonisti diversi fan ossessivi. La situazione le causa “ansia, paura e angoscia emotiva"

Billie Eilish ha chiesto un ordine restrittivo contro un presunto stalker: si tratta di un fan ossessivo e probabilmente squilibrato che ha tentato di entrare nella casa dei suoi genitori, presumibilmente per vedere l’abitazione in cui la cantante viveva da bambina e per cercare di contattarla attraverso sua madre e suo padre.

Non è la prima volta che accade qualcosa di simile: la musicista ha affermato che questo episodio avrebbe altri cinque precedenti, con protagonisti diversi fan ossessionati da lei. Ha aggiunto che la situazione le causa “ansia, paura e angoscia emotiva" per la sicurezza sua e della sua famiglia, motivo per cui ora è a richiedere un ordine restrittivo contro quell'uomo.



Secondo quanto riportato dalla stessa cantante, si tratta di un 39enne maschio. Ha fatto irruzione nella casa della sua famiglia lo scorso 5 gennaio, "apparentemente professando il suo amore per me” ha raccontato Billie Eilish. L'uomo avrebbe chiesto insistentemente ai genitori dell'artista di incontrare la sua beniamina, provocando preoccupazione ai suoi familiari e alla cantante stessa.



I documenti legali ottenuti dall'agenzia di stampa PA affermano che è entrato più volte all'interno della casa di famiglia "senza preavviso e senza invito" tra la fine di dicembre 2022 e l'inizio di gennaio 2023.

Non si tratterebbe quindi del primo contatto con questo uomo sospettato di stalking. Inoltre la star ha spiegato di essere stata già vittima di episodi simili, svariate volte e sempre con protagonisti altri ammiratori (o presunti tali) ossessionati da lei.



“Purtroppo questa non è la prima volta che un individuo sconosciuto tenta di contattare me e la mia famiglia, in particolare perseguitandoci fuori dalla casa della mia famiglia e facendo professioni di amore e minacce di violenza contro di me” ha dichiarato Billie Eilish. “Ciascuna di queste occasioni, inclusa quella attuale, mi provoca notevole ansia, paura e angoscia emotiva per la mia sicurezza personale e quella di mio padre, mia madre e mio fratello”, ha aggiunto la cantautrice.



La paura che attanaglia Eilish riguarda la possibilità di atti di violenza rivolti a lei o ai suoi cari: “Temo che un giorno uno di questi individui farà qualcosa di violento o di estremamente inquietante a me o a uno dei miei familiari”, ha detto l’artista.