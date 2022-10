Billie Eilish esce allo scoperto con Jesse Rutherford

Billie Eilish è innamorata. Almeno così sembra dagli scatti pubblicati da Page Six: stando a quanto riferito dal celebre sito americano, l'artista starebbe frequentando Jesse Rutherford , che nelle foto bacia appassionatamente fuori da un ristorante indiano a Studio City, in California. La cantante, 20 anni, e il cantautore 31enne, membro del gruppo rock alternativo The Neighbourhood , sono stati immortalati sorridenti mentre cenavano insieme, dopo essersi coccolati a lungo sul marciapiede.

Billie Eilish, la storia con Jesse Rutherford

Eilish indossava una giacca di jeans oversize e scarpe da ginnastica Converse nere, mentre Rutherford sfoggiava una maglia a maniche lunghe a righe bianche e nere, abbinata a pantaloni neri. Nelle immagini pubblicate da Page Six si vede la cantante di Bad guy prendere tra le mani il viso del rocker, per baciarlo appassionatamente tra le chiacchiere e le risate. La nuova coppia ha passeggiato un po', prima di entrare nel Maggiolino Volkswagen argento di Rutherford. Eilish e quello che sembra essere il suo nuovo fidanzato, hanno scatenato per la prima volta le voci su una possibile frequentazione venerdì scorso, quando sono stati avvistati alle Halloween Horror Nights degli Universal Studios a Los Angeles. Un fan particolarmente attento ha registrato un video, poi pubblicato su TikTok, in cui si vede Eilish allungare la mano per afferrare quella di Rutherford mentre escono da un labirinto infestato. Giorni dopo, l'account Twitter Pop Crave ha pubblicato una foto dei due mentre cenano insieme in un ristorante. La cantante di Everything I Wanted non ha mai parlato della sua vita privata, quindi è difficile che inizierà a farlo adesso. In passato pare sia stata legata al rapper Brandon "Q" Adams e all'attore Matthew Tyler Vorce. Rutherford ha invece frequentato la modella Devon Lee Carlson dal 2015 al 2021.