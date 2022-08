Billie Eilish e la mamma, premio agli EMA per il sostegno all'ambiente

Per Billie Eilish e sua madre l'EMA Missions in Music Award per l’impegno nella sensibilizzazione ecologica Condividi

Importante riconoscimento per Billie Eilish e per sua madre al prossimo EMA Awards Gala. Per le due donne, che da sempre sono impegnate in prima linea in favore dell'ambiente, è previsto l'ambito Environmental Media Association. L'EMA Missions in Music Award verrà consegnato alla coppia il prossimo 8 ottobre durante l'evento, uno dei più attesi dell'anno. La notizia è stata data in esclusiva da Hollywood Reporter, che riferisce anche le motivazioni che hanno spinto la giuria a conferire il premio alla cantante e a sua madre Maggie Baird. Per la giuria, le due meritano il riconoscimento "per il loro incredibile lavoro come modelli di comportamento con atteggiamenti sostenibili".

L’ecologismo secondo Billie Eilish e sua madre approfondimento Billie Eilish pubblica a sorpresa i nuovi brani “TV” e “THE 30TH" La motivazione per il riconoscimento si basa anche, e soprattutto, sulle scelte fatte da Billie Eilish e da sua madre, che lavora con lei, nella realizzazione del tour della cantante. L’Happier Than Ever, The World Tour è il progetto che vede impegnata Billie Eilish nelle ultime settimane e proprio per una questione di sostenibilità e di sensibilizzazione delle nuove generazioni, all’interno degli spazi dell’Happier Than Ever, The World Tour è stata allestita una zona "Overheated". Si tratta di uno spazio nel quale sono previste attività incentrate sul clima, tra cui scambi di abbigliamento, proiezioni di documentari e discorsi sul veganismo. È la strada scelta da Billie Eilish e da sua madre, che la aiuta negli aspetti organizzativi, per comunicare e sensibilizzare su questioni relative alla moda sostenibile e incoraggiare i fan a partecipare a discussioni e dibattiti sulla sostenibilità in generale. Parte del progetto è l’associazione Support + Feed, che affronta i problemi di sostenibilità alimentare e la crisi climatica con alimenti a base vegetale.

La soddisfazione di Billie Eilish e di sua madre GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip “Sono entusiasta di accettare l'EMA Missions in Music Award quest'anno insieme a mia figlia”, ha dichiarato a Hollywood Reporter Maggie Baird. Lei, che è sempre stata un’attivista sui temi ambientali, si è detta orgogliosa di sua figlia: ”Sono così orgogliosa che Billie usi la sua voce per ispirare un pubblico più giovane e sostenere il cambiamento. È un sogno che si avvera che Billie e io condividiamo la stessa passione nell'affrontare la crisi climatica. Siamo più forti insieme e so che continuerà ad avere un enorme impatto su questa terra per la prossima generazione”.