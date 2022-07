Billie Eilish pubblica a sorpresa i nuovi brani “TV” e “THE 30TH"

chi è Billie eilish

approfondimento

Billie Eilish, vincitrice di sette GRAMMY® Award, è l’artista ventenne di Los Angeles che si è affermata come una delle più grandi star del XXI secolo. Il suo primo album, When We All Fall Asleep, Where do We Go? ha debuttato al n. 1 della Billboard 200 negli Stati Uniti e in altri 17 Paesi del mondo, al momento della pubblicazione nel 2019, ed è stato l’album più ascoltato di quell’anno. Sempre nel 2019 è passata alla storia come l’artista più giovane a essere in nomination e successivamente a vincere in tutte le principali categorie della 62ª edizione dei GRAMMY® Awards. Ha conquistato sia l'incisione dell'anno (Record of the Year) per il singolo everything i wanted, sia la miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audio-visivi (Best Song Written For Visual Media) per No Time To Die alla 63ª edizione dei GRAMMY® Awards. Il 30 luglio 2021 è uscito il suo secondo album Happier than Ever, scritto dalla stessa Billie e da suo fratello Finneas, che ha anche prodotto il disco. Sempre nello stesso anno è stata inserita fra le 100 personalità più influenti del TIME. Quest’anno Billie ha trionfato vincendo il Premio Oscar per la miglior canzone originale con No Time To Die, tema portante dell’ultimo film omonimo di James Bond. L’artista, inoltre, ha vinto anche il Golden Globe sempre con lo stesso brano. È stata la più giovane artista ad aver cantato in qualità di headliner al celebre festival Glastonbury lo scorso 24 giugno e si è esibita, sempre come headliner, anche al festival Coachella.