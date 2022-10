Paul Newman e Joanne Woodward, un amore leggendario. FOTOSTORIA

8/20 ©Getty

Paul Newman vinse tre premi Oscar, sette Golden Globe, un Orso d’argento e un Emmy Awards nel 2005 per Empire Falls - Le cascate del cuore. L’attore fu anche impegnato sul fronte delle battaglie civili e sociali: scese in piazza a favore degli afroamericani insieme a Marlon Brando e Harry Belafonte, nel 1982 fondò un'azienda alimentare specializzata in produzioni biologiche e nel 1988 l'associazione Hole in The Wall Camps per la ricerca di nuove terapie a favore dei bambini gravemente malati. In foto lui e Joanne sono in compagnia di Ali MacGraw e Steve McQueen.