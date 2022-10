Sky Tg24 e Cinecittà News insieme per la Festa del Cinema di Roma

Tutto è pronto per l’apertura, giovedì 13 ottobre, della XVII Festa del Cinema di Roma (LO SPECIALE). Per raccontare al meglio questo importante appuntamento, quest’anno Sky TG24 potrà contare anche sulla collaborazione editoriale con Cinecittà News, il daily on line edito da Cinecittà. Una collaborazione già sperimentata anche lo scorso anno sia per la Festa del Cinema di Roma che per la Mostra del Cinema di Venezia che si rinnova.