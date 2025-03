One Battle After Another, Leonardo DiCaprio nel primo teaser del film

La prima clip di One Battle After Another, l'atteso nuovo film di Paul Thomas Anderson , uno degli autori più apprezzati in circolazione, rivela che il trailer della pellicola uscirà tra una settimana, mentre il film sarà pronto per il debutto sul grande schermo solo a fine settembre , il 26 , un'uscita che slitta di diverse settimane rispetto all'8 agosto, data prevista inizialmente. Warner Bros. che distribuisce il titolo, un film crime e thriller, ha comunicato la variazione nel giorno in cui ha diffuso il primo teaser , una clip di venti secondi che, però, danno l'idea dello sforzo di quello che, a tutti gli effetti, è la produzione più costosa dell'acclamato autore di Los Angeles.

Nel primo teaser Leonardo DiCaprio

Azione, tensione, spari, in una cornice che spazia tra paesaggi desertici e desolati e le luci della metropoli.

Il primo teaser di One Battle After Another è abbastanza denso di personaggi e frazioni di azione da incuriosire il pubblico internazionale che ama il cinema d'autore sulla nuova fatica del cineasta che ha firmato titoli come Magnolia, Il filo nascosto, The Master e Licorice Pizza, l'ultimo lungometraggio del 2021.

Come per i film citati, anche One Battle After Another può vantare un gruppo di interpreti importante che include Regina Hall, Alana Haim, Sean Penn, Benicio Del Toro, Wood Harris, Teyana Taylor e Leonardo DiCaprio.

Sono proprio questi ultimi due i protagonisti del teaser, insieme a una bambina che viene mostrata piccola e forse più grande, qualche anno dopo.

"Cosa intendi farne di questa bambina?" si sente. Il film è tratto dal romanzo postmoderno Vineland di Thomas Pinchon del 1990 che racconta l'evoluzione della società americana tra gli anni Sessanta e Ottanta.

Paul Thomas Anderson ha scritto la sceneggiatura lavorando con un budget superiore ai cento milioni di dollari.