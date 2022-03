È in arrivo nelle sale il nuovo film di Paul Thomas Anderson. Licorice Pizza è la storia di amicizia e amore tra il liceale protagonista e aspirante attore Gary Valentine e la giovane Alana Kane, ambientato nella San Francisco Valley degli anni ’70. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola in arrivo il 17 marzo Condividi

È grande attesa per domani, giovedì 17 marzo, giorno in cui debutterà ufficialmente nelle sale italiane la tanto apprezzata pellicola Licorice Pizza, di Paul Thomas Anderson con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper e altri grandi nomi nel cast. Il trailer di Licorice Pizza è di certo il più amato dal pubblico e dalla critica internazionale, che lo hanno unanimemente giudicato come il miglior teaser di quest’ultima annata cinematografica. Il film è già stato distribuito in America a partire dal 26 novembre 2021. In Italia arriverà grazie alla distribuzione di Eagle Pictures. Ecco tutto quello che sappiamo su Licorice Pizza nelle sale da domani.

Licorice Pizza, data di uscita e sinossi del film approfondimento Licorice Pizza, trailer italiano del film di Paul Thomas Anderson Licorice Pizza è il titolo dell’ultima commedia drammatico-sentimentale del regista statunitense Paul Thomas Anderson, già considerato da pubblico e critica come uno dei più influenti e creativi delle ultime generazioni. Prodotto da Ghoulardi Film Company e distribuito in Italia da Eagle Pictures, Licorice Pizza arriverà nelle nostre sale da domani, giovedì 17 marzo. Con un titolo che inizialmente doveva essere Soggy Bottom, il progetto di Anderson cambia nome nel settembre del 2021, diventando Licorice Pizza, in onore della catena di negozi di dischi più famosa della California meridionale e molto in voga negli anni ’70, giunta purtroppo al fallimento nel 2006. Girato a Los Angeles, con un budget di 40 milioni di dollari, Licorice Pizza racconta la storia del giovane liceale Gary Valentine (Cooper Hoffman) nella San Francisco Valley di quasi cinquanta anni fa. Lo studente, all’apparenza timido e impacciato, ha in realtà un grande talento che gli ha permesso di avviare una carriera d’attore fin dall’infanzia. È nel giorno dedicato agli scatti per il nuovo annuario scolastico, che Gary incontra, tra una foto e l’altra, Alana Kane (Alana Haim), una ragazza di alcuni anni più grande di lui, che lo colpisce al primo sguardo. I due iniziano a frequentarsi e a passare diverso tempo insieme, stringendo sempre più amicizia, tanto che finiscono per avviare un'azienda in società. Siamo nel 1973 e questi due giovani vivono diverse avventure, correndo da una parte all'altra della città, crescendo giorno dopo giorno e innamorandosi. Sarà però qualche litigio a dare una scossa alla loro storia.

Il cast stellare di Licorice Pizza approfondimento I migliori film da vedere a marzo 2022 in streaming e al cinema. FOTO “Stellare” è l’aggettivo scelto dagli stessi distributori di Eagle Pictures per raccontare l’arrivo di Licorice Pizza in Italia. Perché davvero stellare non è solo il trailer del film che è stato giudicato come il migliore di questa annata, ma anche il cast di attori top che vi recitano, tra debuttanti e grandi nomi dello star system. In quel racconto per immagini che è Licorice Pizza, accompagnato dai brani più iconici di David Bowie e del suo alter ego Ziggy Stardust, di Paul McCartnery, Nina Simone, ma anche The Doors, il regista e sceneggiatore Paul Thomas Anderson ha voluto con sé gli esordienti Cooper Hoffman e Alana Haim – il primo figlio di Philip Seymour Hoffman, la seconda chitarrista della band Haim – insieme a tanti altri grandi attori protagonisti di cameo a dir poco memorabili. Ci sarà Sean Penn, ma anche Bradley Copper, Tom Waits, Benny Safdie, Maya Rudolf, Emma Dumont, John C. Reilly, Mary Elizabeth Ellis, Joseph Cross e Skyler Gisondo. Licorice Pizza ha ottenuto ben 3 candidature ai prossimi Premi Oscar di domenica 27 marzo nelle categorie “Miglior Film”, “Miglior Regista” e “Miglior Sceneggiatura Originale”.