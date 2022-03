Bafta 2022, Il potere del cane è il miglior film. Tutti i vincitori

Alla Royal Albert Hall di Londra sono andati in scena i Bafta 2022, i cosiddetti Oscar britannici. Non è andata bene per il cinema italiano: niente da fare per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e nemmeno per il costumista Massimo Parrini Cantini. Delusione anche per Lady Gaga, candidata come miglior attrice per House of Gucci. Grande successo, invece, per Dune, che si è portato a casa cinque statuette. Ecco tutti i vincitori