007 No Time To Die, pubblicato il trailer finale

"007 - No Time To Die", c'è la data d'uscita: il 28 settembre a Londra

Alcune settimane fa Variety ha rilanciato le dichiarazioni di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, responsabili della distribuzione del franchise, in merito al futuro della saga in un mondo in continua evoluzione grazie allo streaming, queste le loro parole: “Ci impegniamo a continuare a far si che i film di James Bond siano per il pubblico cinematografico di tutto il mondo”.