No Time To Die, il nuovo spot “Bond is back”

Sui canali ufficiali di James Bond 007 è stato diffuso un video che ricorda che a breve ci sarà il grande ritorno della mitica spia, in arrivo al cinema il prossimo autunno con il venticinquesimo capitolo della saga cinematografica dedicata. Sarà la quinta volta in cui vedremo Daniel Craig calarsi nei panni (elegantissimi) dell'agente segreto. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 30 settembre

Il video è un accattivante reminder per segnarsi in agenda a caratteri cubitali l'uscita di No Time To Die, il nuovo film della saga cinematografica dedicata alla mitica spia che uscirà solo al cinema (lo spot sottolinea proprio "only in theatres" per specificare che la pellicola non avrà la doppia uscita "figlia della pandemia", quella bifronte in streaming e in sala).

Lo spot annuncia che No Time To Die arriverà a ottobre nei cinema di tutto il mondo (l'uscita in Italia è prevista per il 30 settembre).