007 No Time To Die, svelata la nuova data di uscita del film

Nuovo slittamento per l'ultimo capitolo con Daniel Craig: sarà nelle sale americane il 30 settembre 2021

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha drasticamente influenzato il mondo dell’intrattenimento, tra i settori colpiti spicca quello della settima arte in cui distribuzioni e produzioni sono andate incontro a continui e importanti cambiamenti, tra le pellicole coinvolte anche l’atteso No Time To Die, ovvero il venticinquesimo capitolo dell’agente segreto più famoso del grande schermo.