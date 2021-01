No Time to Die, rinviata l’uscita ancora una volta

approfondimento

Da No Time To Die a Fast & Furious 9, tutti i film rinviati ancora

Non c’è pace per James Bond. L'ultimo film della saga dell'agente segreto più famoso della storia, No time to die, dovrà rinviare un'altra volta l'uscita. La Mgm ha annunciato l'annullamento del lancio previsto per il 2 aprile, rimandando l'appuntamento all'8 ottobre. È la terza volta che il debutto del film, con Daniel Craig nel ruolo di protagonista, viene rinviato. Inizialmente sarebbe dovuto uscire il 10 aprile dell'anno scorso, ma l'emergenza pandemia (qui gli aggioramenti) ha bloccato nuovamente tutto.