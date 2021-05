James Bond, confermata l'uscita del film al cinema: ecco quando

Poco fa il magazine Variety ha riportato in esclusiva le dichiarazioni di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, responsabili della distribuzione del franchise ( LE LOCANDINE DEI FILM ), che hanno parlato del ruolo dei cinema in rapporto alla continua evoluzione del mondo dello streaming.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha drasticamente rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento colpendo duramente la settima arte, tra i primi titoli andati incontro a modifiche e slittamenti per tentare di garantirne la visione sul grande schermo spicca sicuramente il nuovo film con protagonista Daniel Craig .

E' morto Yaphet Kotto, attore in Alien e cattivo in James Bond

approfondimento

James Bond, la pistola del primo film venduta per 256mila dollari

Infatti, negli ultimi anni la sempre maggior crescita delle piattaforme ha interessato la settima arte comportando sostanziali cambiamenti, tuttavia stando a quanto dichiarato dai due producer, l’uscita dei film dell’agente segreto più celebre e iconico al mondo continuerà ad avvenire nelle sale.

Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno dichiarato: “Ci impegniamo a continuare a far si che i film di James Bond siano per il pubblico cinematografico di tutto il mondo”.

Per quanto riguarda la distribuzione del nuovo titolo, la sua data di uscita è al momento fissata per l’autunno del 2021, più precisamente per l’8 ottobre.