E' morto Yaphet Kotto, attore in Alien e cattivo in James Bond

Yaphet Kotto, il messaggio della moglie

Come riportato da Variety, la moglie di Yaphet Kotto ha scritto un messaggio su Facebook: “Sono addolorata e ancora sotto shock per la morte di Yaphet, mio marito da ventiquattro anni. È scomparso la notte scorsa intorno alle 10:30 nelle Filippine. Hai interpretato villan in molti tuoi film ma per me tu sei un vero eroe, e anche per molte altre persone. Un uomo buono, un buon padre, un buon marito e una brava persona, cosa davvero rara da trovare. Uno dei migliori attori di Hollywood, una leggenda. Riposa in pace tesoro. Sentirò la tua mancanza ogni giorno, mio miglior amico, mia roccia”.