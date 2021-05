Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 27 maggio

Accordo tra Governo e regioni sulla zona bianca rafforzata: restrizioni da giallo ma riapertura di tutte le attività, a parte forse le discoteche. Vaccini: attese entro fine mese 8 milioni e mezzo di dosi. Le regioni vogliono immunizzare anche chi va in vacanza nello stesso posto per almeno 3 settimane. Da oggi in Alto Adige via le fasce d'età: vaccini a tutti i maggiorenni. La seconda dose AstraZeneca è sicura, afferma l'Aifa. L'ultimo report del ministero della Salute registra 3.937 nuovi contagi su 260.962 tamponi. Il tasso di positività è all'1,5% in lieve aumento rispetto all'1,2% di ieri. I decessi sono 121. Calano ancora le terapie intensive (-45) e i ricoveri ordinari nei reparti Covid (-439). ( IL BOLLETTINO MAPPE ). L'Ema valuterà, sulla base dei dati dati scientifici ad oggi disponibili, l'utilizzo di vaccini diversi tra prima e seconda dose. La Ue chiede un maxi risarcimento ad AstraZeneca per i ritardi nella consegna dei vaccini.