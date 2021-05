L'azienda IVS, leader in Italia e secondo operatore in Europa nel settore vending, ha annunciato di aver attivato la procedura per partecipare al rimborso di Stato con acquisti sui propri macchinari. Già era possibile aderire al concorso con estrazioni a premi voluto dal governo Conte per combattere l'evasione fiscale. Ecco come funziona