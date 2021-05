Covid, ipotesi zona bianca rafforzata con coprifuoco alle 24

9/10 ©Ansa

Anche Giovanni Toti, presidente della Liguria - che registra 20mila prenotazioni di over 18 per AstraZeneca e Johnson & Johnson - insiste: "Sarebbe opportuno portare in Conferenza delle Regioni la bozza di accordo Liguria-Piemonte per vaccinare i turisti, in modo che possa diventare una traccia per tutti coloro che lo vogliono fare". Per il marchigiano Francesco Acquaroli occorre però "una grande organizzazione che sia una filiera verticale e orizzontale tra il ministero e tutte le Regioni"