Il dl Covid è legge. Dallo scudo penale ai concorsi pubblici, le norme

È arrivato il via libera definitivo della Camera, senza modifiche rispetto al testo già approvato in Senato. Limitata la punibilità di medici, infermieri e altri operatori nelle attività connesse all'emergenza epidemiologica. Per loro c'è l'obbligo vaccinale, in alternativa scatta la sospensione o l'assegnazione a mansioni diverse. Ok alle visite nelle Rsa e alla prova scritta per diventare magistrati. Ecco tutti i dettagli