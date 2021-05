1/16 ©IPA/Fotogramma

In Italia la curva dei contagi da coronavirus continua a scendere: il quadro è in deciso miglioramento, come ha spiegato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. Cala l'incidenza e l'indice Rt scende a 0,78. Si abbassa anche l'età media delle infezioni a 40 anni e l'età media dei ricoveri cala a 60 anni. I ricoveri sono sotto la soglia di rischio, sia per le intensive che per i reparti ordinari, in tutte le Regioni. Ecco la fotografia della diffusione del coronavirus nel nostro Paese

