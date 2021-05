12/15 ©Ansa

FEDRIGA: DIFFICILE RICHIAMO IN VACANZA - Anche il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga vede "molto difficile" l'ipotesi di somministrare la seconda dose a "chi va pochi giorni in vacanza". Fedriga tuttavia precisa: "Tutti gli accordi bilaterali che si possono fare ben vengano, però sono casi specifici. In generale credo che dobbiamo lavorare sui termini in cui si può fare il vaccino, che ormai sono ampi. Si parte da 21 per arrivare a 42 giorni, quindi c’è un ampio margine per andare in vacanza prima o dopo"