Vaccini, Pfizer e AstraZeneca molto efficaci contro variante indiana

I vaccini contro il coronavirus di Pfizer e AstraZeneca sono "altamente efficaci", dopo due dosi, contro la variante indiana. Lo stabilisce uno studio britannico condotto dalla Public Health England secondo cui, in particolare, il vaccino Pfizer è risultato essere efficace all'88% nel fermare la malattia sintomatica derivante dal ceppo indiano due settimane dopo la seconda dose. AstraZeneca è invece efficace al 60%. Tuttavia, come scrive anche la Bbc , entrambi i vaccini sono efficaci solo al 33% tre settimane dopo una sola dose. Questa è un'efficacia che riuslta essere inferiore a quella del 50% registrata contro la variante inglese.

Le differenze di copertura per le varianti idiana e inglese

Con l'inoculazione di entrambe le dosi, invece, il livello di protezione è elevato e simile di fronte a entrambe le mutazioni indiana e inglese. Nel dettaglio, l'efficacia del vaccino Pfizer, dopo due dosi, è pari all'88% per l'indiana e al 93% per l'inglese. Nel caso di AstraZeneca, l'efficacia scende rispettivamente al 60% e al 66%, una differenza, si legge nello studio, che potrebbe essere spiegata con il maggiore tempo impiegato da questo vaccino per raggiungere la massima efficacia e dall'approvazione successiva a quella del farmaco di Pfizer, le cui seconde dosi sono state inoculate prima.