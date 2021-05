3/10 ©IPA/Fotogramma

ESENZIONI - Le più recenti misure hanno cercato di sostenere le categorie più in difficoltà e maggiormente colpite dagli effetti della pandemia. Sono esentati dal versamento dell’acconto Imu 2021, come spiega anche Immobiliare.it: stabilimenti balneari e termali, alberghi, pensione e in generale strutture ricettive del settore turistico (agriturismi, ostelli, b&b, affittacamere, appartamenti vacanze, campeggi, villaggi turistici), strutture espositive per fiere e manifestazioni, sale da ballo, discoteche e night club



LA GUIDA DI IMMOBILIARE.IT