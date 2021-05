Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 28 maggio. LIVE

Secondo l'ultimo report del ministero della Salute i nuovi contagi sono 4.147 a fronte di 243.967 tamponi (tasso di positività all'1,7%). I decessi sono 171 (ieri 121). Calano ancora le terapie intensive (-72) e i ricoveri ordinari (-411). (

Continuano a scendere contagi e ricoveri da Covid in Italia.al 14 giugno mezzo Paese sarà in zona bianca: si parte lunedì con Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna; riapriranno anche le discoteche, ma niente balli in pista. Figliuolo apre alla possibilità di somministrare il vaccino ai più giovani all'interno dei locali. Attesa la decisione dell'Ema su Pfizer per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Oggi in Cdm il dl Recovery, che unisce semplificazioni e governance per il Pnrr. Ieri sera nuovo tavolo tecnico: si lavora fino all'ultimo sul tema subappalti; in bilico il superbonus per gli alberghi.